Niger : Le ministre de la Communication visite l’Ecole Supérieure des Communications Électroniques et de la Poste

Le ministre de la Communication et des Nouvelles Technologies de l’Information, Adji Ali Salatou, a effectué jeudi une visite à l’Ecole Supérieure des Communications Electroniques et de la Poste (ESCEP) à Niamey. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de ses visites de terrain auprès des structures placées sous la tutelle de son ministère.

Créée par décret en mars 2023, l’ESCEP est un établissement public à vocation scientifique, culturelle et technique. Elle relève du ministère des Télécommunications pour l’aspect technique, et du ministère des Finances pour la tutelle financière. L’école accueille actuellement 734 étudiants répartis entre les cycles de licence et de master.

Le ministre a visité les principales infrastructures : salles de cours, laboratoires, bibliothèque, centre d’incubation, et salle informatique. Une présentation de l’école a ensuite été faite par son directeur général, Mohamed Abdoul-Latif.

Dans son intervention, le ministre a salué le travail du corps enseignant et le dynamisme des étudiants. Il a particulièrement souligné le potentiel du centre d’incubation. « J’ai été impressionné par les projets en cours, notamment en reconnaissance faciale, qui pourraient être utiles aux forces de sécurité. Ces initiatives méritent un accompagnement stratégique », a-t-il déclaré.

Adji Ali Salatou a également encouragé les étudiants à aller au-delà de leur formation académique pour développer des projets concrets, en rappelant la disponibilité d’organismes comme la TDN ou la RTN pour des partenariats. Il a insisté sur la nécessité pour l’ESCEP de formuler des propositions concrètes plutôt que de simples doléances, soulignant le rôle de soutien actif que doit jouer le ministère.