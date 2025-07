Ethiopie : plus de 80 membres de l’Etat islamique arrêtés dans une vaste opération antiterroriste

Les autorités éthiopiennes ont annoncé mardi soir l’arrestation de plus de 80 individus soupçonnés d’appartenir à l’organisation Etat islamique et de préparer des actions terroristes sur le sol national. L’information a été relayée par la Fana Media Corporation, un média d’Etat, citant un communiqué du Service national du renseignement et de la sécurité (NISS).

Selon les services de renseignement, les 82 suspects avaient été formés dans la région du Puntland, en Somalie, à la frontière est de l’Ethiopie. Leur objectif serait de mener une « mission terroriste » à l’intérieur du pays. Des interpellations ont notamment eu lieu dans la capitale Addis-Abeba, où certains suspects auraient apporté un soutien financier ou logistique aux activités du groupe.

Cette opération survient dans un contexte régional tendu, marqué par la résurgence d’attaques jihadistes en Somalie voisine, perpétrées par les miliciens Al-Shebab affiliés à Al-Qaïda. Ces derniers mènent une insurrection armée contre le gouvernement somalien depuis plus d’une décennie.

L’Ethiopie reste néanmoins un acteur clé dans la lutte contre le terrorisme dans la Corne de l’Afrique, participant notamment à la Mission de soutien et de stabilisation de l’Union africaine en Somalie (AUSSOM), déployée contre les groupes jihadistes actifs dans la région.