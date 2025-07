Sahel : REJAES appelle les journalistes à lutter contre la désinformation et à défendre la souveraineté

A l’occasion du premier anniversaire de l’Alliance des Etats du Sahel (AES), le Réseau des journalistes de l’AES (REJAES) a lancé, ce lundi 15 juillet à Niamey, un appel à l’engagement des professionnels des médias du Burkina Faso, du Mali et du Niger dans la lutte contre la désinformation et la promotion de la souveraineté.

Face à la montée de l’ingérence médiatique et des campagnes de désinformation, le président du REJAES, Moudi Moussa, a salué « le courage et la rigueur » des journalistes qui déconstruisent les récits jugés « impérialistes » pour offrir une information fiable et ancrée dans les faits.

Le réseau plaide pour un journalisme « éthique, patriotique et professionnel », et encourage l’utilisation d’outils modernes, notamment l’intelligence artificielle et les plateformes de vérification, pour filtrer les rumeurs et manipulations.

Moudi Moussa a également exhorté les journalistes à promouvoir les valeurs de souveraineté, de résilience et d’unité défendues par les peuples de l’AES, à travers des reportages objectifs, des analyses approfondies et des contenus pédagogiques adaptés aux réalités du Sahel.

L’inclusion a aussi été soulignée comme priorité : « Il faut valoriser les contributions des jeunes, des femmes et des communautés souvent marginalisées dans les processus de transformation en cours », a-t-il insisté.

Le président du REJAES a par ailleurs appelé à renforcer la cohésion sociale par des reportages constructifs et des initiatives de dialogue entre citoyens, autorités et société civile.

Il a salué les efforts du gouvernement burkinabè qui a débloqué 320 millions de FCFA pour soutenir les médias publics, espérant que cet exemple soit suivi dans les autres pays de l’AES pour mieux faire face à la « guerre médiatique ».

Enfin, il a rappelé l’urgence de créer un Observatoire national de la communication au Niger, comme recommandé lors des Assises nationales pour la refondation.

La Confédération de l’AES, regroupant le Niger, le Mali et le Burkina Faso, a été officiellement lancée le 6 juillet 2024 à Niamey.