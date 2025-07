Un incident s’est produit la semaine dernière, dans un contrôle de check-point de la gendarmerie nationale algérienne, à quelques kilomètres de Tamanrasset, dans le sud-ouest algérien.

Selon de sources locales et sécuritaires, des éléments de la Gendarmerie nationale ont tenté d’intercepter et de contrôler un convoi militaire suspect, composé de trois camions bâchés et de véhicules, escorté par des soldats, circulant en direction du Sud, sans autorisation officielle.

Selon les témoignages recueillis auprès d’habitants de la région et de membres des forces locales, les gendarmes avaient été alertés par des mouvements inhabituels de véhicules militaires circulant de nuit sur des pistes non officielles.

Lors de la tentative de contrôle, des officiers de l’ANP auraient opposé un refus catégorique, affirmant être « en mission confidentielle ».

La tension aurait culminé lorsque les gendarmes ont insisté pour inspecter les cargaisons, déclenchant des échanges de tirs de courte durée.

Des blessés auraient été évacués discrètement vers une structure médicalisée à Tamanrasset et à Adrar.

Cet incident, bien que passé sous silence, les tensions sont grandissantes entre différents corps armés opérant dans le Sud, notamment entre la Gendarmerie et certaines unités spéciales des services de renseignent algériennes, directement liées au Haut Commandement militaire du général Saïd Chengriha.

Selon un ancien colonel algérien aujourd’hui exilé, interrogé sous anonymat :

« Le sud est devenu une zone d’ombre stratégique. Il existe des circuits parallèles d’approvisionnement militaire et financier en direction du nord Mali, du Niger, du Burkina Faso et du Tchad. Certains officiers bénéficient d’une autonomie quasi-totale, protégés par leur position dans l’appareil ».

Depuis plusieurs années, des rapports confidentiels circulent au sein de chancelleries et sécuritaires occidentales, évoquant un rôle ambigu de l’armée algérienne dans le Sahel.

Des soupçons pèsent sur la fourniture de matériel, de carburant, et même de renseignements à certaines factions armées opérant au nord du Mali, parmi elles, des groupes séparatistes touaregs, ou des éléments islamistes, dans une logique de contre-insurrection indirecte contre les forces françaises et les intérêts africains pro-occidentaux.

Bordj Badji Mokhtar, Tamanrasset et In Guezzam sont aujourd’hui devenues un carrefour critique pour plusieurs flux : migration clandestine, contrebande, trafic d’armes, mais aussi opérations militaires transfrontalières couvertes par la raison d’Etat.