Niger : Le président Tiani appelle à l’engagement et au travail

A l’occasion du deuxième anniversaire du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie (CNSP), le président de la République, le général d’armée Abdourahamane Tiani, s’est adressé à la nation le vendredi dernier. Dans un contexte de défis multiples, le chef de l’Etat a lancé un appel fort à l’unité, à l’engagement et au travail collectif.

« Tous les nigériens, quel que soit leur secteur d’activité, doivent véritablement se remettre au travail, car c’est le seul moyen de sortir de la pauvreté et de développer notre pays », a déclaré le président Tiani dans son message télévisé. Il a tenu à rassurer la population : malgré les difficultés économiques et les pressions extérieures, le Niger reste sur la voie de la « dignité, de la souveraineté et du combat pour un avenir meilleur pour tous ».

Le président a insisté sur la nécessité de rester mobilisé face aux obstacles : « Aucune difficulté, aucune épreuve, aucun obstacle ne doit entamer notre engagement pour le Niger ni freiner la réalisation de notre grand projet commun. Il s’agit de la survie et de l’avenir de notre pays ».

Appelant à l’union, il a exhorté les Nigériens à conjuguer efforts, solidarité et spiritualité.

Le chef de l’Etat a également salué la mobilisation autour du Fonds de Solidarité pour la Sauvegarde de la Patrie. Selon lui, ce fonds a permis de concrétiser des projets importants, preuve que « dans la solidarité, nous sommes capables de grandes réalisations ».