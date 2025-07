Niger : Le Premier ministre reçoit 14 bus offerts par Rimbo et STM

Le premier ministre et ministre de l’Economie et des Finances, M. Ali Mahaman Lamine Zeine, a officiellement réceptionné 14 bus offerts par les sociétés de transport Rimbo et STM. La cérémonie s’est tenue à Niamey, en présence du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation technologique, le Pr Mamadou Saidou, ainsi que des directeurs généraux des deux entreprises donatrices.

Dans son allocution, le Premier ministre a vivement remercié les deux sociétés pour ce geste, qu’il a salué comme un acte renouvelé de patriotisme. « Ils avaient déjà posé un tel geste l’année dernière pour appuyer l’effort national. Au nom du Président de la République, le général Abdourahamane Tiani, je leur adresse nos remerciements les plus sincères », a-t-il déclaré.

M. Zeine a salué un acte symbolique et utile, soulignant qu’il s’inscrit pleinement dans l’élan de solidarité nationale. « Vous montrez par là que vous êtes des acteurs engagés pour le bien commun. Ces bus seront utilisés à bon escient », a-t-il assuré.