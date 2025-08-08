Bamako : Le CNT adopte à l’unanimité la Charte nationale pour la paix et la réconciliation

Réuni en session extraordinaire ce jeudi 7 août 2025, le Conseil national de Transition (CNT) a adopté à l’unanimité le projet de loi portant Charte nationale pour la paix et la réconciliation. La séance s’est tenue au Centre international de conférences de Bamako, la capitale du Mali, sous la présidence du général de corps d’armée Malick Diaw, président du CNT.

Ce texte majeur, structuré en un préambule, 16 titres, 39 chapitres et 106 articles, s’inscrit dans le cadre de la Constitution du 22 juillet 2023. Il repose sur des principes fondamentaux tels que la souveraineté, l’unité nationale, la paix, la cohésion sociale et la réconciliation.

Fruit d’un processus inclusif, selon la Commission administration du CNT, la Charte a été conçue de manière à refléter les aspirations profondes des Maliens. Elle est portée par le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion sociale, le général Ismaël Wagué, qui a rappelé que « sans paix, il n’y a pas de développement, et pour aller vers la paix, il faut se réconcilier ».

Adoptée par les 124 membres présents, la Charte deviendra, dès son entrée en vigueur, le cadre de référence pour toutes les initiatives en matière de paix, de sécurité et de cohésion sociale au Mali.

Sa mise en œuvre sera accompagnée d’une campagne nationale de sensibilisation et d’appropriation. Un observatoire dédié, rattaché à la Présidence de la République, sera également mis en place pour assurer le suivi et la promotion du texte.