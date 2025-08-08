Niger : Visite du président tchadien marquée par la solidarité et l’engagement commun

Le président tchadien, le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, a achevé ce jeudi 7 août 2025 une visite de 48 heures au Niger, marquant un moment fort dans les relations bilatérales entre les deux pays.

Cette visite d’amitié et de travail visait à renforcer la coopération entre N’Djamena et Niamey, un partenariat que les deux Etats considèrent comme stratégique et fraternel.

Au cours de son séjour, Mahamat Idriss Déby Itno a eu un tête-à-tête avec le président du Niger, le général Abdourahamane Tiani, une séance de travail élargie aux deux délégations.

Lors de ces échanges, le chef de l’Etat tchadien a réaffirmé la solidarité indéfectible de son pays envers le Niger, insistant sur les liens historiques, géographiques et culturels qui unissent les deux peuples.

« Nous partageons une frontière vivante de 1 175 km, non pas comme une ligne de séparation, mais comme une veine commune où circulent peuples, cultures, espoirs et défis », a-t-il déclaré.

Il a également salué le cadre de coopération mis en place depuis l’accord de 1976, consolidé par la Commission mixte de 2013, qui a permis d’élargir les domaines de partenariat, notamment dans la sécurité, le commerce, l’environnement et la mobilité.

Conscient des défis que traverse le Niger dans les domaines politique, sécuritaire et socio-économiques, le président tchadien a exprimé son soutien sans réserve : « Le Tchad ne vient pas juger, mais écouter et tendre la main. Dans les épreuves, le soutien des frères est essentiel », a-t-il affirmé, en saluant la maturité politique du peuple nigérien.

Face aux mutations du monde, Mahamat Idriss Déby Itno a plaidé pour une coopération renforcée et adaptée aux réalités actuelles, face aux menaces communes : terrorisme, criminalité transfrontalière, changement climatique ou précarité.