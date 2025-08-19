Niger : Un engagement renouvelé en faveur de l’aide humanitaire 

A la veille de la journée mondiale de l’aide humanitaire, célébrée chaque 19 août, la Ministre de la Population, de l’Action sociale et de la Solidarité nationale, Pr Sidikou Ramatou Djermakoye Seyni, a réaffirmé l’engagement du Niger pour une action humanitaire respectueuse de sa souveraineté, alignée sur les priorités nationales et centrée sur les besoins réels des communautés.

Cette journée rend hommage aux 22 humanitaires tués lors de l’attentat du 19 août 2003 contre la Maison des Nations Unies à Bagdad. Depuis 2010, le Niger la célèbre pour honorer les hommes et les femmes qui, chaque jour, s’engagent pour sauver des vies.

L’édition 2025 intervient dans un contexte mondial toujours marqué par les crises sécuritaires, les déplacements forcés et les chocs climatiques. La ministre a notamment dénoncé les violences persistantes dans le Sahel central, où les groupes armés terroristes ciblent les civils, perturbant l’accès à la sécurité, à la santé, à l’éducation et aux moyens de subsistance.

Face à ces défis, le gouvernement nigérien poursuit ses efforts pour renforcer la résilience des populations, notamment à travers le Plan National de Réponses à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle (PNRIAN), lancé en 2023 comme cadre de référence en matière de prévention et de réponse aux crises alimentaires.

Dans le même esprit, le Gouverneur de la région de Dosso, le Colonel-major Bana Alhassane, a lancé ce 19 août l’opération de vente de céréales à prix modéré pour l’année 2025. Cette initiative concerne 2 790 tonnes de vivres (riz, mil, maïs, sorgho) destinées à soutenir les populations vulnérables de la région.

Malgré un excédent global lors de la campagne agropastorale 2024, d’importantes disparités persistent. Sur tout le territoire, 2 444 villages déficitaires ont été recensés, dont certains à plus de 50 %, représentant 17,7 % des villages agricoles.

En réponse, le gouvernement, sous l’impulsion du Président Abdourahamane Tiani et du Premier ministre Ali Mahamane Lamine Zeine, a mis en place plusieurs mesures, dont cette opération de vente de vivres, pour soulager les populations les plus affectées par l’insécurité alimentaire.