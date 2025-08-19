Mali : le bilan des inondations s’alourdit à 21 morts

Au Mali, les inondations causées par de fortes pluies, des vents violents et des cas de foudre ont fait 21 morts, 33 blessés et entraîné l’effondrement de 495 maisons, selon un communiqué publié lundi 18 août 2025 par le Comité interministériel de gestion des crises.

Depuis le début de l’hivernage en juin, le pays a enregistré 31 cas d’inondation, 5 cas de foudre et 4 de vents violents. En tout, 803 ménages, soit 9 155 personnes, ont été affectés. Le précédent bilan, arrêté au 31 juillet, faisait état de 12 morts et 30 blessés.

Le Comité souligne que la situation météorologique reste préoccupante, avec des pluies orageuses persistantes prévues sur la majeure partie du territoire, à l’exception de l’extrême nord.

Pour atténuer les impacts, des mesures anticipatoires sont en cours avec le renforcement des équipes d’intervention rapide, le déploiement de kits d’urgence dans les directions régionales du Développement social et la mobilisation de volontaires dans le cadre du projet « Les mois citoyens ».

En 2024, les inondations avaient déjà causé 76 décès, 148 blessés et affecté plus de 259 000 personnes à travers le pays, avec 649 cas recensés dans 19 régions et à Bamako. Face à la récurrence de ces catastrophes, les autorités appellent à la vigilance et renforcent la coordination des interventions humanitaires.