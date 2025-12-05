Niger : Le Premier ministre burkinabè participe au Festival de l’Aïr

Le Premier ministre burkinabè, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, est arrivé jeudi soir à Niamey, où il a été accueilli par le ministre d’État et ministre nigérien de la Défense, le général Salif Modi. Sa visite s’inscrit dans le cadre de sa participation à la 17e édition du Festival de l’Aïr, qui débutera vendredi à Iférouane, dans le nord du Niger.

A l’invitation des autorités nigériennes, M. Ouédraogo est arrivé en tête d’une délégation de haut niveau pour prendre part à cet événement culturel majeur. Le thème de cette édition, qui se tiendra du 5 au 7 décembre 2025, est : « Valorisation du tourisme intérieur et de l’artisanat, piliers de la souveraineté et du développement résilient ». Parmi les membres de la délégation burkinabè figure également le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pindgwendé Gilbert Ouédraogo.

Ce déplacement s’inscrit dans le cadre du renforcement des liens culturels entre le Niger et le Burkina Faso, mais aussi dans celui de la consolidation de la coopération au sein de la Confédération des États du Sahel (AES). Selon les organisateurs, la présence du Burkina Faso au Festival de l’Aïr symbolise l’approfondissement des relations culturelles et artistiques entre les deux pays, et marque un rapprochement concret entre les nations sahéliennes engagées dans la promotion du tourisme et des industries culturelles.

A son arrivée à l’aéroport international Diori Hamani de Niamey, le Premier ministre burkinabè a été accueilli par les autorités nigériennes ainsi que par la communauté burkinabè locale. M. Ouédraogo a été reçu à Iférouane, où il a participé à la cérémonie d’ouverture du festival aux côtés de son homologue nigérien, Ali Mahaman Lamine Zeine.

Le Festival de l’Aïr, créé au début des années 2000, est devenu un événement incontournable du Sahara, mettant en lumière les cultures locales à travers des activités variées telles que des courses de chameaux, des danses traditionnelles, des expositions d’artisanat, des conférences et des concerts. Cet événement offre une plateforme de promotion du tourisme et de dialogue entre les peuples du Sahel, renforçant ainsi les liens culturels et diplomatiques entre les États de la région.