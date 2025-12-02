Niger : Le préfet de Bilma et ses compagnons décorés après leur libération

Le Ministre d’Etat de l’Intérieur, de la Sécurité et de l’Administration du territoire, le général Mohamed Toumba, a présidé mardi 2 décembre 2025 une cérémonie d’hommage au siège du ministère.

Sur instruction du président, le général Abdourahamane Tiani, il a décoré le préfet de Bilma et quatre membres de sa délégation, enlevés en 2024 puis libérés en octobre 2025.

Le préfet de Bilma, le commandant Amadou Torda, a été élevé à la croix de vaillance avec étoile. La distinction lui a été remise par le Grand Chancelier des Ordres Nationaux du Niger, Labo Bouché Issaka.

Les autres membres du convoi, le brigadier de la Garde nationale Ibrah Ganda, le MDL Issoufou Tahida Bana, l’adjudant-chef Abdou Oumarou et Elhadji Maman Sidi, également de la Garde nationale, ont chacun reçu la médaille militaire, remise par le ministre de l’Intérieur.

Un hommage posthume a également été rendu à l’officier de la Garde nationale Oumarou Kimba, commandant du groupement de Bilma, qui a reçu sa médaille à titre posthume. Il avait perdu la vie lors de l’attaque. Les autorités ont salué son patriotisme, sa bravoure et son sens du devoir, rappelant qu’il avait protégé les siens et préservé le secret professionnel jusqu’au sacrifice ultime.