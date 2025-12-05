Mali : Finalisation des préparatifs pour la 2e session du Collège des chefs d’Etat de l’AES

Le Premier ministre malien, le général Abdoulaye Maïga, a présidé jeudi, une réunion du Comité de pilotage chargé de l’organisation des prochaines rencontres de la Confédération des Etats du Sahel (AES). Cette réunion, tenue à la Primature, visait à faire le point sur les préparatifs des événements qui se dérouleront à Bamako à la fin du mois.

Le Mali accueillera, les 22 et 23 décembre, la 2e session du Collège des chefs d’Etat de l’AES, un événement majeur pour la région. Cette rencontre sera précédée par la première session du Conseil des ministres de la Confédération, qui se tiendra les 20 et 21 décembre, ainsi que par une réunion des hauts fonctionnaires prévue du 15 au 18 décembre.

Lors de la réunion, le Premier ministre Maïga a salué les progrès réalisés dans plusieurs domaines cruciaux, notamment la mise en place de l’architecture institutionnelle de l’AES, la lutte contre le terrorisme et la coordination diplomatique entre les trois pays membres de la Confédération. Il a réaffirmé la volonté du gouvernement malien de garantir une organisation exemplaire de l’événement et d’offrir un accueil à la hauteur de la réputation d’hospitalité du Mali.

Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye Diop, a ensuite détaillé le dispositif technique et logistique mis en place pour le bon déroulement des rencontres.

Les membres du Comité de pilotage ont exprimé leur pleine mobilisation pour l’événement et ont souligné la nécessité d’une flexibilité dans les derniers ajustements afin d’intégrer toutes les activités prévues.

Cette réunion marquait une étape clé dans la préparation de cet événement qui s’annonce crucial pour la Confédération des Etats du Sahel, selon la prémature.