Nigeria : Le général Christopher Musa nommé ministre de la Défense après la démission de Mohammed Badaru Abubakar

Le général nigérian Christopher Musa, ancien chef d’Etat-major des armées, a été désigné ministre de la Défense du Nigeria ce mardi, après la démission de Mohammed Badaru Abubakar de ce poste.

Dans une lettre adressée au Sénat, le président Bola Tinubu a exprimé sa « confiance dans les capacités » du général Musa, qui a dirigé l’État-major des armées entre 2023 et octobre 2025. Le communiqué de la présidence souligne que cette nomination intervient dans un contexte de sécurité de plus en plus préoccupant pour le pays.

Le choix du général Musa vise à renforcer la sécurité du Nigeria, alors que le pays fait face à une recrudescence des enlèvements de masse. La situation, qui a conduit les autorités à déclarer un « état d’urgence sécuritaire », reflète une escalade des violences, notamment dans le nord et le centre du pays.

Ces derniers jours, plusieurs centaines de personnes ont été enlevées, dont plus de 300 élèves et enseignants d’une école catholique à Papiri, dans l’Etat de Niger, ainsi que 25 lycéennes à Maga, dans l’Etat de Kebbi. À cela s’ajoutent les kidnappings de 13 jeunes filles dans l’État de Borno, au nord-est.

Face à cette situation, le gouvernement a ordonné un recrutement massif au sein de l’armée et de la police pour intensifier la lutte contre les groupes criminels et les bandits qui sévissent dans diverses régions du pays. Les récentes vagues d’enlèvements mettent en lumière les failles du dispositif sécuritaire, particulièrement dans la protection des écoles et des élèves.

La nomination de Musa est perçue comme un signe de volonté politique pour endiguer cette crise sécuritaire qui menace de déstabiliser davantage le pays.