Burkina Faso : La Police intensifie la lutte contre la drogue et la vente illégale aux abords des écoles

La Police nationale de Bobo-Dioulasso a lancé une opération d’envergure pour sécuriser les abords de plusieurs établissements scolaires de la ville. Cette initiative vise à protéger l’environnement éducatif en luttant contre la consommation de drogues, les boissons frelatées et diverses formes de criminalité qui perturbent la tranquillité des élèves.

L’opération, sous la conduite du lieutenant Aimé Karambiri, a démarré avec une intervention ciblée près de l’école primaire publique Colsama, située au secteur 21. Sur place, les forces de l’ordre ont scruté minutieusement les petits commerces qui bordent l’établissement, mais aucune infraction n’a été relevée.

La deuxième étape de cette opération a conduit les policiers à se rendre au lycée Alpha Solidarité, à quelques mètres de là. Ici, les contrôles ont été étendus à tous les commerces avoisinants, y compris les boutiques, kiosques et librairies. C’est dans l’un de ces kiosques que les policiers ont découvert un stock de boissons alcoolisées et frelatées non conformes aux normes en vigueur. En tout, 107 bouteilles et cartons ont été saisis, dont 40 bouteilles de whisky et de pastis, titrant entre 40 et 45 degrés d’alcool, ainsi que plusieurs autres produits douteux.

Antoinette Somé, la responsable du kiosque, a reconnu avoir connaissance de l’interdiction de vendre de tels produits à proximité des écoles. « La police n’étant jamais venue ici, j’ai continué de vendre », a-t-elle expliqué. Cependant, elle a promis de cesser immédiatement cette activité illégale.

En plus des contrôles, des actions de sensibilisation ont été menées auprès des élèves ainsi que des commerçants voisins. Les policiers ont rappelé les dangers liés à la consommation de drogues et de boissons frelatées, insistant sur la nécessité de préserver un cadre scolaire sain et sécurisé.

Cette opération a été largement saluée par les commerçants et les habitants, qui estiment qu’elle contribuera à assainir durablement l’environnement scolaire et à garantir un cadre d’apprentissage plus sûr pour les élèves. La démarche proactive de la Police nationale est perçue comme un modèle de prévention qui pourrait inspirer d’autres villes du pays.