Mali : 23 morts et plus de 11.000 sinistrés après de violentes inondations

Le Mali est frappé de plein fouet par les inondations depuis le début de l’hivernage, avec un lourd bilan humain et matériel. Selon les autorités maliennes, 23 personnes ont perdu la vie, 33 ont été blessées et plus de 11.000 habitants se retrouvent sinistrés à travers le pays.

Un communiqué relayé par les médias locaux fait état de 34 épisodes d’inondations recensés depuis le début de la saison des pluies, ainsi que six incidents provoqués par la foudre et quatre coups de vent violents. Ces phénomènes météorologiques extrêmes ont provoqué l’effondrement de 845 habitations.

Face à l’ampleur des dégâts, le gouvernement assure avoir déclenché un plan d’intervention d’urgence. Des actions de sensibilisation ont été lancées, et les unités de protection civile ont été renforcées pour venir en aide aux populations touchées.

Les autorités affirment suivre de près l’évolution de la situation météorologique et hydrologique. Elles appellent la population à la prudence et au strict respect des consignes de sécurité, alors que le risque de nouvelles crues reste élevé.