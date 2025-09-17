RDC : L’OMS lance une campagne de vaccination contre Ebola

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a commencé mardi à vacciner les agents de santé ainsi que les personnes ayant été en contact avec des cas confirmés, en réponse à la recrudescence des cas d’Ebola en République démocratique du Congo (RDC).

Selon les médias locaux, 400 des 2 000 doses de vaccin contre Ebola actuellement disponibles ont été envoyées à Bulape, l’épicentre de l’épidémie.

Les autorités ont confirmé que la vaccination des agents de santé et des cas contacts a débuté.

Le Groupe international de coordination pour l’approvisionnement en vaccins (ICG) a approuvé l’envoi de 45 000 doses supplémentaires afin de contribuer à contenir la propagation du virus.

Patrick Otim, un responsable régional de l’OMS, a mis en garde contre une éventuelle extension de l’épidémie, soulignant que le risque de transmission transfrontalière vers l’Angola voisin reste modéré.

Le ministre de la Santé, Samuel Roger Kamba, a annoncé une nouvelle flambée d’Ebola le 4 septembre, une information confirmée par le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Dans la région du Kasaï, le nombre de cas suspects est passé de 28 à 68 en une semaine. L’épidémie, initialement confinée à deux districts, s’est désormais étendue à quatre. Le nombre de décès est passé de 15 à 16.