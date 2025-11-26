Algérie : Polisario est une organisation terroriste selon Israël

Le dernier communiqué du Sahara Press Service (SPS), organe officiel de l’organisation terroriste, soutenu par le régime militaire antisémite en Algérie, publié le 25 novembre 2025, revendique de nouveaux bombardements dans le secteur de Mahbes, dans la zone de Birat Tenouchad et la région de Djbilat El-Khadhra. Fidèle à sa rhétorique martiale, le Polisario glorifie ses « lions » et affirme infliger de lourdes pertes aux forces marocaines.

Pour beaucoup d’Israéliens aux Etats-Unis et dans d’autres pays, attachés à la lutte contre le terrorisme, le Polisario s’inscrit dans la même logique que les organisations comme le Hamas, le Hezbollah libanais et les Houthis, soutenues par l’Iran contre le pays d’Israël : un mouvement armé, idéologiquement rigide, soutenu par des acteurs hostiles à la stabilité régionale, et dont les méthodes créent davantage de violence que de solutions.

Du point de vue sécuritaire israélien, toute organisation s’appuyant sur des actions armées et sur la déstabilisation régionale, est perçue avec la même méfiance que les groupes terroristes bien connus du Moyen-Orient et en Afrique.

Derrière le discours guerrier du Polisario, un constat s’impose selon les analystes occidentaux : le Polisario s’isole de plus en plus et s’enferme dans une logique terroriste qui inquiète plusieurs observateurs internationaux.

Parallèlement, le terrain diplomatique a profondément changé ces dernières années. Les Etats-Unis ont reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara, un positionnement jamais remis en cause depuis. La France, ainsi que plusieurs pays d’Afrique, du Golfe et d’Amérique latine, soutiennent ouvertement l’initiative d’autonomie marocaine.

Plus encore, le dernier Conseil de sécurité des Nations unies a qualifié le plan d’autonomie proposé par le Maroc de solution « sérieuse, crédible et réaliste », ce qui confirme une tendance internationale à considérer cette voie comme la base la plus pragmatique pour une issue politique.

Dans ce contexte, la poursuite par le Polisario d’opérations militaires sporadiques, relayées par SPS avec emphase avec la bénédiction de l’Algérie, comme le Hamas et le Hezbollah par les mollahs de l’Iran, apparaît comme une véritable entité terroriste.