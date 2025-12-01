Nigeria : TotalEnergies cède 40% de ses permis d’exploration à Chevron

TotalEnergies a annoncé, lundi, la signature d’un accord pour la vente d’une participation de 40% dans des permis d’exploration au large du Nigeria à Star Deep Water Petroleum Limited, une filiale de Chevron. Cette cession fait suite à une autorisation obtenue par le groupe français en septembre.

Le géant pétrolier a précisé dans un communiqué que cet accord de vente porte sur les permis d’exploration PPL 2000 et PPL 2001, situés dans le bassin du West Delta au large du Nigeria. Ces permis couvrent une superficie de 2 000 kilomètres carrés. « Cet accord s’inscrit dans le cadre de discussions continues entre TotalEnergies et Chevron concernant des opportunités d’exploration à l’échelle mondiale », indique le communiqué.

En septembre, TotalEnergies, en partenariat avec South Atlantic Petroleum, avait annoncé la signature d’un contrat de partage de production pour ces permis, remportés dans le cadre d’un appel d’offres organisé par la Nigerian Upstream Petroleum Regulatory Commission.

TotalEnergies conservera néanmoins une participation de 40% dans ces permis, aux côtés de Chevron (40%) et de South Atlantic Petroleum (20%). Le groupe français restera également opérateur des permis.

Cette cession s’inscrit dans la stratégie d’expansion de la collaboration entre TotalEnergies et Chevron dans l’exploration offshore. En juin dernier, TotalEnergies avait acquis 25% d’un portefeuille de permis d’exploration aux Etats-Unis, comprenant 40 blocs opérés par Chevron.