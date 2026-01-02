Soudan : La guerre plonge les enfants dans une crise nutritionnelle alarmante

Les Nations Unies ont alerté sur des niveaux alarmants de malnutrition touchant les enfants au Soudan, conséquence directe d’un conflit armé qui se prolonge depuis plus de deux ans.

Selon le service de presse de l’ONU, s’appuyant sur des données recueillies par plusieurs agences humanitaires présentes sur le terrain, l’intensification des combats entraîne une flambée alarmante de la faim, de la malnutrition infantile et des déplacements massifs de populations.

Le conflit, déclenché en avril 2023 entre les Forces armées soudanaises et les Forces de soutien rapide (FSR), a gravement endommagé les infrastructures civiles, entraîné l’effondrement des services essentiels et provoqué l’une des crises de déplacement les plus importantes au monde, précise la même source.

Citant une enquête récente menée dans l’Etat du Nord-Darfour, l’une des zones les plus affectées par les affrontements, l’organisation onusienne indique que plus de la moitié des enfants de moins de cinq ans souffrent de malnutrition aiguë.

« Il s’agit de l’un des taux les plus élevés jamais observés lors d’une évaluation d’urgence standardisée », a souligné le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), mettant en garde contre un risque immédiat de décès évitable chez les enfants en l’absence d’un accès humanitaire rapide et sans entrave.

L’enquête, réalisée auprès de près de 500 enfants, révèle un taux de malnutrition aiguë de 53 %, soit plus de trois fois le seuil d’urgence établi par l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Par ailleurs, l’ONU a tiré la sonnette d’alarme sur la situation à El Fasher, capitale du Nord-Darfour. Depuis sa prise par les Forces de soutien rapide, près de 20 000 Soudanais ont traversé la frontière vers le Tchad voisin pour échapper à l’escalade de la violence dans la région.

La semaine dernière, les Nations Unies ont de nouveau appelé l’ensemble des parties au conflit à mettre fin immédiatement aux attaques visant les civils et les infrastructures civiles, à respecter le droit international humanitaire et à garantir un accès humanitaire sûr, rapide et sans restriction.