RDC : Le Royaume-Uni impose des restrictions sur les visas 

Le Royaume-Uni a annoncé l’instauration de nouvelles restrictions de visas visant les ressortissants de la République démocratique du Congo (RDC), reprochant aux autorités congolaises un manque de coopération dans le rapatriement des migrants en situation irrégulière.

Dès le mois de novembre, la ministre britannique de l’Intérieur, Shabana Mahmood, avait adressé un avertissement qualifié d’« inédit » à l’Angola, à la Namibie et à la RDC, accusés de freiner les procédures de retour des personnes que Londres souhaite éloigner du territoire. Un délai d’un mois leur avait alors été accordé pour renforcer leur collaboration.

Selon un communiqué du Home Office publié samedi soir, l’Angola et la Namibie ont depuis accepté de reprendre leurs ressortissants en situation illégale, y compris ceux condamnés pour des faits criminels. La RDC, en revanche, n’aurait pas apporté les garanties attendues et se voit désormais sanctionnée.

Concrètement, les citoyens congolais devront désormais solliciter un visa dans les conditions ordinaires, sans bénéficier de procédures allégées. Les services de traitement accéléré ont été suspendus pour l’ensemble des demandeurs originaires de la RDC.

Le ministère de l’Intérieur prévient par ailleurs que des mesures supplémentaires pourraient être envisagées, allant jusqu’à une suspension totale de la délivrance de visas, si aucune amélioration n’est constatée dans les échanges avec Kinshasa.

Depuis l’arrivée au pouvoir du gouvernement travailliste en juillet 2024, près de 50 000 personnes ont été expulsées du Royaume-Uni, selon les chiffres officiels.