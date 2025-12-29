Conakry : La Guinée vote pour sa présidentielle

L’élection présidentielle en Guinée s’est tenue dimanche, avec un taux de participation annoncé à 85 % par la Direction générale des élections (DGE), près de quatre ans après l’arrivée au pouvoir du général Mamadi Doumbouya à la suite du coup d’Etat de 2021.

Environ 6,8 millions d’électeurs, dont près de 125 000 résidant à l’étranger, étaient appelés aux urnes pour départager neuf candidats. Parmi eux figure le général Doumbouya, âgé de 41 ans, largement favori face à des concurrents peu connus du grand public et donné gagnant dès le premier tour par de nombreux observateurs.

Selon plusieurs missions d’observation indépendantes, le scrutin s’est déroulé dans un climat globalement calme, sans incidents majeurs ni violences signalées. Un contraste notable avec les périodes électorales précédentes, souvent marquées par des tensions.

L’opposition, dont plusieurs figures emblématiques ont été exclues du processus par la nouvelle Constitution, a toutefois appelé au boycott de ce scrutin. Celui-ci intervient plus de quatre ans après le putsch de septembre 2021, qui avait renversé le président Alpha Condé, au pouvoir depuis 2010.

Fin septembre, les Guinéens avaient approuvé par référendum une nouvelle loi fondamentale, également boycottée par l’opposition. Selon les chiffres officiels, la participation avait atteint 91 %. Le texte constitutionnel a notamment porté la durée du mandat présidentiel de cinq à sept ans, renouvelable une seule fois.

Le dépouillement des bulletins de vote est actuellement en cours. La DGE a précisé que la publication des résultats se fera de manière progressive, en commençant par les préfectures à l’intérieur du pays, puis par le continent africain, avant de s’étendre à l’Europe, à l’Asie et aux Amériques.