Mali : Les FAMa mènent plusieurs frappes aériennes contre des groupes armés terroristes

L’état-major général des Armées maliennes a annoncé, dimanche, la conduite de plusieurs opérations aériennes au cours des dernières 24 heures, dans le cadre des missions de surveillance et de sécurisation du territoire national.

Dans un communiqué transmis à l’Agence malienne de presse et de publicité (AMAP), l’état-major précise que l’aviation des Forces armées maliennes (FAMa) a mené des missions de frappes et de reconnaissance offensive visant des positions et des refuges de groupes armés terroristes.

Selon la même source, le 27 décembre 2025, aux premières heures de la matinée, des frappes aériennes ont été effectuées en appui aux unités engagées dans l’opération FUGA KENE. Ces actions ont ciblé des positions terroristes situées au sud de la localité de Sorribougou, dans la région de Kita.

Toujours le même jour, en fin de matinée, au cours d’une mission de reconnaissance offensive dans le secteur de Tombouctou, les vecteurs aériens des FAMa ont localisé puis détruit plusieurs bases de groupes armés terroristes à l’ouest et au sud de la localité de Léré, ainsi qu’au sud de Foïta.

Par ailleurs, un engin lourd de type Caterpillar a été pris pour cible sur le site d’orpaillage d’Intillit, situé au nord-ouest d’Intahaka. En début de soirée, de nouvelles frappes ont également visé un refuge de groupe armé terroriste au sud de Léré, dans la région de Tombouctou, entraînant la neutralisation de plusieurs combattants ennemis et la destruction de matériels.

L’état-major général des Armées assure enfin que les unités des Forces armées maliennes demeurent pleinement vigilantes sur l’ensemble des théâtres d’opérations et restent prêtes à faire face à toute velléité ennemie.