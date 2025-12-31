Centrafrique : L’UA se félicite d’un scrutin globalement serein

La mission d’observation électorale de l’Union africaine (UA) a salué mardi le bon déroulement du quadruple scrutin (présidentiel, législatif, municipal et régional), organisé dimanche en République centrafricaine, le qualifiant d’«élections apaisées».

Selon des propos relayés par les médias, le chef de la délégation de l’UA et ancien Premier ministre du Rwanda, Bernard Makuza, a estimé que ce processus électoral marquait «une avancée significative vers la consolidation démocratique», soulignant le respect des cadres juridiques et des procédures en vigueur.

Les observateurs de l’Union africaine ont été déployés dans trois des vingt préfectures du pays. D’après M. Makuza, l’amélioration générale de la situation sécuritaire a permis la tenue du scrutin dans un «climat global de quiétude».

Il a précisé que, selon plusieurs sources concordantes, le vote s’est déroulé sans incident majeur sur la quasi-totalité du territoire national, à l’exception de la préfecture du Haut-Mbomou, dans le sud-est, où persistent des tensions sécuritaires.

Les résultats provisoires sont attendus le 5 janvier. En cas de victoire dès le premier tour, la Cour constitutionnelle devrait proclamer les résultats définitifs le 20 janvier.

Tout en formulant certaines recommandations à l’intention des institutions concernées et des acteurs de la société civile afin de renforcer l’organisation future des élections, la mission de l’UA a salué l’implication de l’ensemble des candidats et encouragé le recours aux mécanismes juridiques en cas de litige électoral.

Sept candidats participent au premier tour de l’élection présidentielle, parmi lesquels le chef de l’Etat sortant, Faustin-Archange Touadéra, candidat à un troisième mandat.