Afrique : Israël affirme sa souveraineté diplomatique en reconnaissant le Somaliland

Israël a réaffirmé mardi la légitimité de sa politique étrangère après l’annonce de sa décision de reconnaître le Somaliland comme Etat souverain, soulignant le droit de chaque nation à déterminer librement ses relations diplomatiques.

S’exprimant sur le réseau social X, le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Saar, a estimé que cette reconnaissance relevait d’un choix souverain. « Certains pays sont autorisés à reconnaître un Etat qui n’existe pas. Israël, en revanche, serait privé du droit de reconnaître un Etat bien réel », a-t-il déclaré, ajoutant que nul ne pouvait dicter à Israël ses partenariats internationaux.

L’Etat hébreu a officialisé vendredi la reconnaissance du Somaliland, marquant une étape diplomatique majeure pour cette entité autoproclamée, qui s’est séparée de la Somalie en 1991 et œuvre depuis lors à obtenir une reconnaissance internationale.

Cette initiative a suscité des réactions critiques, notamment de la part de l’Union africaine, de l’Egypte et de l’Union européenne.

La décision israélienne a toutefois bénéficié du soutien des Etats-Unis. Bien que le président Donald Trump ait indiqué que Washington n’envisageait pas, à ce stade, une reconnaissance similaire, la représentante adjointe américaine aux Nations unies a défendu la position d’Israël lundi lors d’une réunion d’urgence du Conseil de sécurité.

« Cette année, plusieurs pays, y compris des membres de ce Conseil, ont reconnu unilatéralement un Etat palestinien qui n’existe pas, sans qu’aucune réunion d’urgence ne soit convoquée », a souligné Tammy Bruce, dénonçant une approche marquée par le « deux poids, deux mesures ».

Pour le Somaliland, cette reconnaissance constitue une avancée significative après des années de démarches infructueuses auprès de la communauté internationale.

Située dans la Corne de l’Afrique, la région septentrionale du Somaliland occupe une position stratégique face au Yémen, de l’autre côté du golfe d’Aden et du détroit de Bab-el-Mandeb, un axe maritime crucial reliant l’océan Indien au canal de Suez et l’une des routes commerciales les plus fréquentées au monde.