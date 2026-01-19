Mali : Frappes aériennes de l’AES et des FAMa contre des groupes armés dans le nord-est et le centre du pays

Les forces aériennes de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) ont mené, vendredi, une opération de surveillance dans le nord-est du Mali ayant permis de neutraliser plusieurs combattants armés et de détruire un tricycle, a annoncé l’état-major général dans un communiqué.

Selon cette source, l’intervention a ciblé « un groupe de terroristes armés » repéré dans la zone boisée de Tasoubarate, située à environ 19 kilomètres au nord-ouest d’Akbar, dans le cercle d’Anderamboucane. L’état-major précise que les opérations de « recherche et de neutralisation coordonnées des groupes terroristes » se poursuivent dans l’ensemble de l’espace couvert par l’AES.

Par ailleurs, les Forces armées maliennes (FAMa) ont conduit, jeudi 16 janvier 2026 dans l’après-midi, des frappes aériennes contre des groupes armés terroristes positionnés au nord-est de Saraferé, dans la région de Mopti, au centre du pays. Plusieurs combattants ont été neutralisés lors de cette opération de surveillance du territoire, selon les autorités militaires.

« Dans le cadre de la surveillance permanente du territoire national, les vecteurs aériens des FAMa ont effectué des frappes ciblées au nord-est de Saraferé, faisant plusieurs terroristes neutralisés », indique l’état-major dans un communiqué publié le 17 janvier.

L’armée malienne affirme que ces actions s’inscrivent dans une stratégie globale de lutte contre l’insécurité et la menace terroriste persistante. La recherche et la neutralisation coordonnées des terroristes se poursuivent sur l’ensemble du territoire, unis, nous vaincrons, conclut le communiqué.

Les opérations de reconnaissance et d’intervention des FAMa se poursuivent ainsi de manière soutenue, notamment dans le centre du Mali, où les groupes armés continuent de représenter un défi majeur pour les autorités et les populations civiles.