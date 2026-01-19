Ethiopie : Le FMI débloque 261 millions de dollars

Le Fonds monétaire international (FMI) a approuvé un décaissement immédiat d’environ 261 millions de dollars au profit de l’Ehiopie, à l’issue du quatrième examen de l’accord conclu dans le cadre de la Facilité élargie de crédit (FEC), a annoncé l’institution.

Avec cette nouvelle tranche, le montant total des fonds déjà déboursés par le FMI en faveur d’Addis-Abeba atteint près de 2,183 milliards de dollars. Ce soutien s’inscrit dans le programme d’accompagnement financier engagé par le Fonds pour appuyer les réformes économiques du pays.

Dans un communiqué relayé par les médias éthiopiens, le FMI a salué les progrès réalisés par les autorités éthiopiennes, estimant que les résultats macroéconomiques enregistrés à ce stade du programme dépassent les prévisions initiales. L’institution met notamment en avant une croissance soutenue, de bonnes performances à l’exportation, une amélioration de la mobilisation des recettes publiques ainsi qu’un recul de l’inflation.

Réagissant à la décision du Conseil d’administration, le directeur général adjoint du FMI, Nigel Clarke, a toutefois appelé à maintenir le rythme des réformes afin de consolider des perspectives macroéconomiques jugées « prometteuses ». Il a insisté sur la nécessité de poursuivre une politique monétaire restrictive pour contenir durablement l’inflation, d’assurer une gestion budgétaire prudente et de renforcer le fonctionnement du marché des changes.

Pour rappel, l’accord au titre de la Facilité élargie de crédit avait été approuvé par le Conseil d’administration du FMI le 29 juillet 2024, pour un montant initial de 2,556 milliards de droits de tirage spéciaux (DTS), soit environ 3,4 milliards de dollars au taux de change de l’époque.