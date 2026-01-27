Kenya : Renforcement de la sécurité après une attaque meurtrière attribuée à Al Shabab dans le nord-est

Les autorités kényanes ont annoncé lundi un durcissement des mesures de sécurité dans le nord-est du pays, à la suite d’une attaque meurtrière imputée aux militants d’Al Shabab à Hulugho, près de la frontière somalienne. Un responsable local et un enseignant ont été tués lors de l’assaut.

Dans un communiqué, le Service national de police a fait savoir qu’un dispositif de sécurité réunissant plusieurs agences avait été déployé pour traquer les auteurs de l’attaque. Les forces de l’ordre assurent que la zone a été sécurisée afin de protéger les habitants et d’éviter de nouvelles violences.

La police a appelé la population à faire preuve de calme et de vigilance, tout en collaborant avec les services de sécurité, soulignant que la protection des résidents de Hulugho et du comté de Garissa reste une priorité.

De son côté, le responsable de la police du comté de Garissa a indiqué que les opérations de sécurité ont été intensifiées pour localiser et arrêter les assaillants.

Selon des sources sécuritaires, les assaillants ont d’abord abattu le chef local avant d’incendier son véhicule, puis ont tué l’enseignant à l’extérieur de son domicile.