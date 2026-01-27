ONU : Hanaa Singer-Hamdy désignée coordonnatrice résidente au Mali

Le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a annoncé lundi à New York la nomination de l’égyptienne Hanaa Singer-Hamdy au poste de coordonnatrice résidente et humanitaire de l’ONU au Mali.

Selon le porte-parole de l’Organisation, Stéphane Dujarric, la responsable onusienne cumule plus de trente années d’expérience dans les domaines du développement, de l’assistance humanitaire, de la consolidation de la paix et de la gestion des contextes post-conflit.

Actuellement coordonnatrice résidente des Nations Unies au Népal depuis 2022, Mme Singer-Hamdy avait auparavant occupé les mêmes fonctions au Sri Lanka entre 2018 et 2022, indique un communiqué officiel.

Son parcours comprend également plusieurs postes de haut niveau au sein du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), notamment celui de directrice régionale adjointe à Genève, ainsi que des responsabilités de représentante nationale en Syrie, au Népal, au Kazakhstan et en Azerbaïdjan.