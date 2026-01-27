Somalie : L’ONU sollicite 852 millions de dollars pour l’aide humanitaire en 2026

Les Nations Unies et leurs partenaires ont lancé lundi le Plan de réponse humanitaire pour la Somalie pour l’année 2026, appelant à mobiliser 852 millions de dollars afin de venir en aide à 2,4 millions de personnes vulnérables.

Selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l’ONU (OCHA), la crise humanitaire reste sévère, aggravée par une sécheresse prolongée, les conflits et les épidémies, qui accentuent les besoins en nourriture, en eau, en soins et en protection.

L’ONU estime que 4,8 millions de personnes auront besoin d’une assistance humanitaire en 2026, un chiffre en baisse de 20 % par rapport à 2025, en raison d’un ciblage plus strict des bénéficiaires plutôt que d’une amélioration de la situation.

Face au recul des financements, les Nations Unies appellent à des approches intégrées combinant aide humanitaire, développement et paix. Le plan donnera la priorité à 1,6 million de personnes vivant dans les zones les plus à risque, dans 21 districts du pays.

En 2025, seuls 27 % des fonds requis avaient été réunis, contraignant les organisations humanitaires à réduire ou suspendre certaines aides vitales.