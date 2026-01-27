Centrafrique : Le programme de désarmement continue de porter ses fruits

Plus de 1 100 anciens combattants ont été désarmés en République centrafricaine (RCA) entre juillet et décembre 2025, a annoncé lundi la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en Centrafrique (MINUSCA).

D’après un communiqué de la mission onusienne, l’Unité d’exécution du Programme national de désarmement, démobilisation, réintégration et rapatriement (UEPNDDRR) a mené, durant cette période, quinze opérations de désarmement et de démobilisation sur l’ensemble du territoire national, avec le soutien logistique, technique, financier et sécuritaire de la MINUSCA.

Au total, 1 110 ex-combattants, dont 21 femmes, ont déposé les armes, portant à 6 318 le nombre cumulé de personnes désarmées depuis le lancement du programme en 2019, précis la MINUSCA.

Par ailleurs, une nouvelle opération de désarmement et de démobilisation ciblant des ex-combattants de l’Union pour la paix en Centrafrique (UPC) ainsi que des éléments anti-balaka a été lancée lundi à Bangui, selon la MINUSCA.

Cette opération, conduite par l’UEPNDDRR avec l’appui de la mission onusienne, s’étendra sur trois jours. Elle a d’ores et déjà permis le désarmement de 51 combattants, dont sept femmes, ainsi que la récupération de 38 armes de guerre et de près de 1 600 munitions.