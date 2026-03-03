Niger : Washington mobilise 178 millions de dollars pour renforcer le système de santé

Le Niger et les Etats-Unis ont conclu un accord de coopération d’une durée de cinq ans portant sur un financement global de 178 millions de dollars destiné au secteur de la santé dans le pays sahélien.

Selon un communiqué de l’ambassade américaine à Niamey, cet appui vise à consolider l’autosuffisance du système sanitaire nigérien et à améliorer les compétences du personnel médical. Il ambitionne également de préserver les avancées enregistrées ces dernières années dans la lutte contre le paludisme, la surveillance et la riposte aux maladies infectieuses, ainsi que dans le domaine de la santé maternelle et infantile.

Le document précis que l’aide américaine permettra d’élargir l’accès aux mesures de prévention contre le paludisme, aux tests de dépistage et aux traitements adaptés. En parallèle, les autorités nigériennes se sont engagées à accroître leurs propres dépenses publiques de santé de plus de 71 millions de dollars sur la période couverte par le protocole, afin d’assumer davantage la gestion et le pilotage du système national.

L’accord met aussi en avant un partenariat bilatéral direct, présenté comme un moyen d’orienter les fonds vers les services de santé de première ligne, de limiter les charges administratives et de garantir des résultats concrets et mesurables.

A travers ce dispositif, Washington et Niamey entendent poser les bases d’un système de santé plus solide, autonome et pérenne, traduisant, selon l’ambassade, une volonté commune de consolider les progrès sanitaires obtenus au fil des ans.