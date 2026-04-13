Niger : Festival de la paix en zone agro-pastorale, une 3e édition placée sous le signe de l’unité et de la cohésion sociale

Le ministre de l’Agriculture et de l’Élevage, le colonel Mahaman Elhadj Ousmane, a présidé, dimanche 12 avril 2026, la cérémonie de clôture de la troisième édition du Festival de la paix, organisée à Intchiricten, localité située à près de 70 kilomètres au nord de Tanout, dans la commune rurale de Tenhya (région de Zinder).

Dans son allocution, le ministre a salué la qualité de l’organisation de cet événement, qui s’inscrit désormais comme un rendez-vous annuel majeur, la prochaine édition étant annoncée à Tesker. Il a surtout mis l’accent sur l’importance de la mobilisation collective et du renforcement de l’unité nationale, en phase avec les orientations des plus hautes autorités du pays.

En marge des festivités, un panel d’échanges consacré à la paix et à la cohésion sociale entre pasteurs et agropasteurs a réuni les chefs de groupements traditionnels, en présence du gouverneur ainsi que des forces de défense et de sécurité. Ces discussions ont permis de consolider le dialogue entre les différentes communautés.

La cérémonie de clôture s’est achevée par une visite des stands d’exposition. Le ministre et sa délégation ont découvert une variété de produits locaux issus des zones agro-pastorales, ainsi que des objets artisanaux traditionnels, notamment touaregs. Ils ont également échangé avec l’équipe de sécurité de l’Union des Nigériens pour la Vigilance et le Patriotisme (UNVP).

Le ministre a exprimé sa reconnaissance à l’ensemble des acteurs ayant contribué à la réussite de cette édition, notamment les autorités administratives et coutumières, la jeunesse et tous les participants engagés dans la promotion de la paix et du vivre-ensemble.