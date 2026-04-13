Djibouti : Ismaïl Omar Guelleh reconduit à la présidence 

Le président sortant de la République de Djibouti, Ismaïl Omar Guelleh, a été réélu pour un nouveau mandat de cinq ans, selon les résultats définitifs de l’élection présidentielle rendus publics samedi par le ministère de l’Intérieur.

Candidat de l’Union pour la majorité présidentielle (UMP), il a remporté une victoire écrasante avec 97,81 % des suffrages exprimés, loin devant son unique adversaire, Mohamed Farah Samatar. Ce dernier, ancien membre du parti au pouvoir et aujourd’hui à la tête du Centre des démocrates unifiés (CDU), a recueilli 2,19 % des voix.

Le scrutin, organisé vendredi, a mobilisé 80,4 % des électeurs sur un corps électoral de 256 467 inscrits, témoignant d’une participation jugée significative par les autorités.

L’élection s’est déroulée sous la supervision d’observateurs internationaux dépêchés par plusieurs organisations, notamment l’Union africaine (UA), l’Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), l’Organisation de la coopération islamique (OCI) ainsi que la Ligue des États arabes.