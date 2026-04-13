ONU : Une experte ghanéenne prend la tête de la mission au Soudan du Sud

Le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a nommé la Ghanéenne Kiki Gbeho en qualité de Représentante spéciale pour le Soudan du Sud et cheffe de la Mission des Nations Unies dans ce pays (MINUSS), selon un communiqué officiel.

Elle succède au Sud-Africain Nicholas Haysom, récemment décédé, et apporte avec elle plus de 25 ans d’expérience en planification stratégique, ainsi qu’en coordination et gestion dans les domaines politique, humanitaire et du développement.

Au fil de sa carrière, Kiki Gbeho a évolué dans plusieurs contextes marqués par des crises et des périodes de reconstruction, notamment en Angola, au Cambodge, en Irak, en Namibie, en Somalie, au Soudan du Sud et au Soudan.

Depuis 2024, elle occupait déjà des fonctions de premier plan au sein de la MINUSS en tant que Représentante spéciale adjointe, tout en assumant les rôles de coordonnatrice humanitaire et de coordonnatrice résidente des Nations Unies au Soudan du Sud.

Par le passé, elle a également exercé comme Représentante spéciale adjointe du Secrétaire général auprès de la Mission d’assistance des Nations Unies en Somalie (UNSOM), ainsi que comme Représentante spéciale conjointe adjointe de l’Opération hybride ONU-Union africaine au Darfour (MINUAD) entre 2018 et 2020, précise le communiqué.