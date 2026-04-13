Somalie : Un attentat à la bombe déjoué par les forces de sécurité

Les forces de sécurité somaliennes ont mis en échec, vendredi soir, une tentative d’attentat à la bombe dans la capitale Mogadiscio, ont annoncé les autorités le lendemain.

Selon les informations officielles, une moto transportant des mortiers et des engins explosifs, destinés à semer le chaos en pleine ville, a été interceptée grâce à des informations jugés fiables, fournis par des habitants.

Les services de sécurité avaient auparavant repéré des mouvements suspects dans le quartier de Deynile et ses environs. Cette surveillance a conduit à l’interception du véhicule, dans lequel étaient dissimulés jusqu’à cinq mortiers, cachés dans des conteneurs camouflés en légumes. Les explosifs auraient été destinés à des attaques visant des civils.

D’après la même source, le conducteur de la moto a tenté d’activer les charges explosives en comprenant qu’il allait être arrêté. L’intervention rapide des forces de l’ordre a toutefois permis de neutraliser la menace à temps et d’éviter une explosion potentiellement meurtrière.