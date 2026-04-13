Kenya : La banque centrale maintient son taux directeur à 8,75 % face aux tensions mondiales

La Banque centrale du Kenya a décidé de maintenir son taux directeur à 8,75 %, mettant fin à une série de dix baisses consécutives. Cette décision vise à évaluer l’impact de la hausse des prix mondiaux de l’énergie sur l’économie nationale.

Dans un communiqué, le Comité de politique monétaire (MPC) a estimé que l’orientation actuelle de la politique monétaire reste adaptée pour contenir l’inflation dans la cible fixée et préserver la stabilité du taux de change. L’institution souligne également la nécessité de surveiller les effets indirects de la hausse des prix du pétrole sur l’inflation.

En mars, l’inflation annuelle s’est établie à 4,4 %, contre 4,3 % en février, restant ainsi dans la fourchette cible de 2,5 % à 7,5 %.

La banque centrale a par ailleurs revu légèrement à la baisse ses prévisions de croissance pour 2026, désormais attendues à 5,3 % contre 5,5 % précédemment, en raison des incertitudes liées aux tensions géopolitiques au Moyen-Orient.

Selon les analystes, ces risques géopolitiques devraient continuer de peser à court terme, malgré une possible baisse des prix du pétrole.