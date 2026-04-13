Algérie : Double attentat à Blida en marge de la visite du pape Léon XIV

Selon nos sources, un double attentat terroriste a visé, lundi matin, la ville de Blida, située à une cinquantaine de kilomètres au sud d’Alger, selon plusieurs sources concordantes.

D’après les premières informations, deux kamikazes ont tenté de mener des attaques distinctes au cœur de la ville. L’un visait le commissariat central, tandis que l’autre se dirigeait vers un complexe sportif privé situé sur le boulevard Mohamed Boudiaf, l’une des principales artères de Blida.

Selon des témoignages recueillis sur place, les forces de sécurité sont intervenues avant que les assaillants n’atteignent leurs cibles. « Des policiers ont ouvert le feu sur les deux individus, qui ont ensuite déclenché leurs ceintures explosives », indique une source locale. Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent les corps déchiquetés des kamikazes.

A ce stade, aucun bilan officiel n’a été communiqué. Des informations non confirmées font état de plusieurs blessés, dont au moins un policier.

Ces attaques surviennent dans un contexte particulièrement sensible, au premier jour de la visite du pape Léon XIV en Algérie, une première historique. Le souverain pontife a été reçu ce lundi à Alger par le président Abdelmadjid Tebboune et doit se rendre mardi à Annaba, dans l’est du pays.

Cet épisode violent intervient alors que les autorités algériennes s’efforcent de promouvoir l’image d’un pays attaché à la tolérance religieuse et à la coexistence.

Il s’agit par ailleurs du premier attentat de type kamikaze signalé en Algérie depuis 2012, ravivant le souvenir de la décennie noire, durant laquelle la région de Blida avait été particulièrement touchée par les violences.