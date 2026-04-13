Burundi : Hausse des cas de choléra, les autorités en alerte

Le Centre africain de prévention et de contrôle des maladies (CDC Afrique) a appelé à une intervention rapide pour contenir la recrudescence des cas de choléra au Burundi.

Après une période de relative stabilité, le pays fait face à une nouvelle hausse des infections. Plus de 700 cas ont été confirmés à ce jour, avec deux décès enregistrés. Ces derniers jours, le nombre de cas quotidiens oscille entre 30 et 50.

Face à cette situation, les autorités sanitaires et leurs partenaires intensifient les mesures de riposte. L’accent est mis sur le renforcement de la surveillance, l’accès gratuit aux traitements, le déploiement d’équipes d’intervention rapide et le renforcement des actions communautaires liées à l’eau et à l’hygiène.

Le CDC Afrique souligne également que les partenaires coordonnent leurs efforts et mobilisent davantage de ressources afin d’assurer une réponse plus efficace et mieux organisée.

L’institution insiste toutefois sur la nécessité de maintenir les investissements, de renforcer la coordination et d’agir rapidement sur le terrain pour contenir l’épidémie.

La semaine dernière, la ministre burundaise de la Santé publique, Lydwine Baradahana, avait déjà jugé la situation préoccupante, malgré les progrès réalisés.

Le gouvernement burundais a, pour sa part, mobilisé près d’un million de dollars au premier trimestre 2026 pour lutter contre le choléra.