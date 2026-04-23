L’AES : Signature d’un accord de création d’une compagnie aérienne commune

Réunis à Niamey du 21 au 22 avril 2026 pour la 3e édition des Journées de l’Aviation Civile (JDAC), les pays membres de l’Alliance des États du Sahel ont franchi une étape majeure dans leur coopération. Les assises ont été marquées par la signature de l’acte officialisant la création d’une compagnie aérienne commune à l’échelle de la Confédération.

Les documents ont été paraphés par le ministre nigérien de l’aviation civile, le colonel-major Abdourahamane Amadou, aux côtés de la ministre malienne Dembélé Madina Sissoko et de la représentante burkinabè Kiswendsida Alice Ouédraogo.

Placée sous le thème du rôle de l’aviation civile dans l’intégration économique et la mobilité régionale, la rencontre a également débouché sur une série de recommandations. Les participants ont notamment plaidé pour une mutualisation des ressources à travers la création de pôles régionaux dédiés à la maintenance, à la formation et aux achats groupés. Ils ont aussi préconisé la mise en place d’une équipe pluridisciplinaire chargée d’élaborer une feuille de route pour un développement harmonisé du secteur dans l’espace confédéral.

L’accent a par ailleurs été mis sur le développement du fret aérien, considéré comme un levier stratégique pour dynamiser les économies de la région.

Clôturant les travaux, le ministre nigérien des Transports a salué la qualité des échanges, estimant que ces deux jours de discussions ont permis de dégager des perspectives concrètes pour une aviation « plus sûre, plus moderne et mieux intégrée ». Il a insisté sur la portée stratégique du secteur, présenté comme un vecteur de souveraineté, d’intégration et de croissance.

Au-delà de la future compagnie aérienne, les États membres ont également annoncé la création d’un bureau commun d’enquête sur les accidents, destiné à renforcer la sécurité et la crédibilité internationale du secteur aérien sahélien.

Pour les autorités, les décisions prises à Niamey traduisent une volonté claire d’accélérer l’intégration régionale, avec l’ambition de transformer durablement le paysage aéronautique de l’AES.