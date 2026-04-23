Burkina Faso : L’UA veut resserrer ses liens avec l’Alliance des États du Sahel

La coopération entre l’Union africaine et l’Alliance des États du Sahel (AES) pourrait connaître une nouvelle impulsion. En déplacement à Ouagadougou, le président en exercice de l’UA, Évariste Ndayishimiye, a exprimé la volonté de l’organisation continentale de renforcer ses liens avec les pays sahéliens regroupés au sein de l’AES.

Au terme de ses échanges avec le chef de l’État burkinabè, Ibrahim Traoré, qui assure également la présidence de la Confédération de l’AES, le dirigeant burundais s’est montré satisfait du dialogue engagé. Il a souligné avoir désormais une vision plus claire des défis et des réalités propres à la région du Sahel.

Fort de ces discussions, Évariste Ndayishimiye prévoit de soumettre à ses homologues africains un rapport détaillé, qu’il souhaite à la fois rigoureux et fidèle à la situation observée sur le terrain. L’objectif affiché est de poser les bases d’un partenariat renforcé entre l’Union africaine et l’AES, orienté vers une coopération durable. Dans cette perspective, l’UA entend jouer un rôle de passerelle, en favorisant un rapprochement aussi bien entre les populations que entre les institutions du Burkina Faso et celles du reste du continent.

Le président en exercice de l’organisation panafricaine a, par ailleurs, salué l’action du capitaine Ibrahim Traoré, mettant en avant son engagement et sa détermination dans la quête de stabilité et de paix pour son pays et la région.