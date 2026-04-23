France : Vers un apaisement économique entre Paris et l’Algérie

A la veille d’une visite de deux jours à Alger, le président du Medef, Patrick Martin, a affiché son intention de contribuer à un réchauffement des relations entre la France et l’Algérie.

Invité par le Conseil du renouveau économique algérien (Crea), il se rend dans la capitale algérienne en format restreint, accompagné notamment de Yannick Morillon. L’objectif affiché n’est pas de mener une mission commerciale classique, mais plutôt de soutenir une dynamique de dialogue dans un contexte diplomatique encore fragile.

Reconnaissant l’existence de tensions persistantes entre les deux pays, Patrick Martin estime que les milieux économiques peuvent jouer un rôle de facilitateur. Il plaide pour une relation « plus apaisée », soulignant l’importance stratégique de l’Algérie pour l’économie française, en raison notamment de la proximité géographique et des liens historiques.

Cette initiative intervient après plusieurs signaux d’accalmie sur le plan diplomatique. La visite à Alger du ministre français de l’Intérieur, Laurent Nuñez, en février, a marqué une reprise du dialogue, notamment sur les questions sécuritaires et migratoires. Dans la foulée, les chefs de la diplomatie des deux pays, Jean-Noël Barrot et Ahmed Attaf, ont renoué le contact afin d’examiner les perspectives de relance de la coopération bilatérale.

Les relations entre Paris et Alger s’étaient fortement dégradées après la position française sur le Sahara occidental en 2024, soutenant un plan d’autonomie sous souveraineté marocaine. Cette décision avait entraîné une crise diplomatique durable.

Malgré ce contexte, les échanges économiques restent soutenus. En 2024, ils ont atteint plus de 11 milliards d’euros, dominés par les importations françaises d’hydrocarbures. Plusieurs grandes entreprises, telles que TotalEnergies, y sont solidement implantées.

Dans ce climat encore délicat, les acteurs économiques espèrent désormais peser en faveur d’un rapprochement durable entre les deux rives de la Méditerranée.