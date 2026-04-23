Mali : Des dizaines de terroristes neutralisés lors d’opérations aériennes 

Les Forces armées maliennes ont mené, mercredi, une série d’opérations militaires ayant permis de neutraliser plus d’une soixantaine d’éléments de groupes armés terroristes, selon des sources sécuritaires.

D’après l’État-Major général des armées, une première intervention a été conduite dans la région de Koulikoro. Des moyens aériens ont repéré une colonne d’environ quarante motos circulant dans la forêt classée de la Faya, située au sud de Zantiguila. Deux aéronefs ont alors été déployés pour engager la cible. Les frappes successives ont permis d’éliminer plusieurs combattants et de détruire leur logistique.

D’autres opérations ont également été menées dans l’ouest et le nord du pays. Dans la région de Nioro, notamment à Lakamané, des frappes ciblées ont visé des positions de groupes armés. Selon un communiqué militaire, ces actions ont conduit à la neutralisation de plusieurs combattants, à la destruction de bases ainsi qu’à la récupération d’équipements, dont des véhicules et des motos.

Par ailleurs, une intervention au nord de Kidal a permis de détruire des véhicules appartenant à des groupes terroristes et de neutraliser leurs occupants.

L’armée malienne indique que les opérations de ratissage et de neutralisation se poursuivent sur l’ensemble du territoire national. Depuis plusieurs années, le Mali est confronté à des attaques récurrentes de groupes armés, visant notamment des convois logistiques et des infrastructures stratégiques.