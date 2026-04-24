Somalie : L’UE renforce son appui à l’AUSSOM

L’Union européenne a annoncé l’octroi d’un financement additionnel de 75 millions d’euros en faveur de la Mission de soutien et de stabilisation de l’Union africaine en Somalie (AUSSOM), selon un communiqué publié jeudi par sa délégation auprès de l’Union africaine.

Grâce à cette nouvelle contribution, l’appui global de l’UE aux différentes missions conduites par l’UA en Somalie atteint désormais près de 2,8 milliards d’euros depuis 2007. Cette aide vise avant tout à consolider les capacités opérationnelles de l’AUSSOM, afin de lui permettre d’exécuter efficacement son mandat, dans le respect strict du droit international des droits de l’homme et du droit international humanitaire.

Le financement contribuera également à renforcer la sécurité dans les zones affectées par les activités d’Al-Shabab et d’autres groupes terroristes, tout en assurant une meilleure protection des populations civiles.

Selon les précisions du communiqué, ces fonds seront principalement consacrés au versement des indemnités des troupes déployées sur le terrain, ainsi qu’à la fourniture d’équipements non létaux et de services associés.