Algérie : L’explosion meurtrière à Batna soulève des interrogations 

Une violente explosion a frappé Batna, en Algérie, provoquant la destruction totale d’une maison de quatre étages et faisant basculer tout un quartier dans la confusion et la panique. Le bilan provisoire fait état de deux morts et de quatorze blessés, selon la Protection civile.

Les victimes décédées, âgées de 46 et 52 ans, ont été retrouvées dans les décombres du bâtiment réduit en ruines. Parmi les blessés, âgés de 11 à 80 ans, plusieurs ont été évacués en urgence vers l’hôpital local afin de recevoir des soins intensifs.

Selon les premières constatations des autorités locales, la déflagration aurait été causée par une accumulation de gaz à l’intérieur de l’immeuble. Toutefois, des éléments recueillis sur place dans le cadre de l’enquête ont ouvert une autre piste.

Selon des sources proches des services de secours et de l’unité d’investigation antiterroriste, le bâtiment aurait pu abriter une activité clandestine liée à la fabrication de dispositifs explosifs artisanaux par un petit groupe en cours d’identification. Une manipulation accidentelle de substances instables serait à l’origine de la détonation, transformant ce qui aurait été un atelier illégal en scène de catastrophe.

La maison a été entièrement rasée par la puissance de l’explosion, endommageant également plusieurs immeubles voisins. Les habitants du quartier décrivent une onde de choc d’une violence extrême, entendue à plusieurs kilomètres à la ronde.

Ce nouveau drame s’ajoute à une série d’explosions survenues dans la région depuis plusieurs années, alimentant un climat d’inquiétude persistant.

Les autorités poursuivent leurs investigations afin de déterminer avec précision les circonstances exactes de l’incident et d’éventuelles complicités.