Soudan du Sud : L’ONU mobilise 12 millions de dollars face à la crise alimentaire

Les Nations unies ont annoncé, mercredi, le déblocage d’une enveloppe de 12 millions de dollars afin de répondre à la montée de l’insécurité alimentaire et à la crise des déplacements provoquées par le conflit en cours au Soudan du Sud.

Selon le porte-parole adjoint de l’ONU, Farhan Haq, cette aide permettra de fournir une assistance essentielle à près de 200 000 personnes. Les opérations, menées en collaboration avec des partenaires humanitaires, couvriront notamment la distribution de vivres, l’accès aux soins de santé, à l’eau potable ainsi que la mise à disposition d’abris dans le comté d’Akobo, dans l’État de Jonglei, ainsi que dans certaines zones de l’État du Haut-Nil.

Ce financement, issu du Fonds central d’intervention d’urgence des Nations unies, intervient dans un contexte de détérioration rapide de la situation humanitaire, en particulier à Akobo, où les violences récentes ont exacerbé les besoins des populations.

D’après le Bureau de coordination des affaires humanitaires, plus de 200000 personnes ont été contraintes de fuir leur domicile, tandis que la crise alimentaire continue de s’intensifier. Environ 12000 habitants du comté d’Akobo sont déjà confrontés à des niveaux critiques de faim et de malnutrition.

Face à cette situation alarmante, l’ONU appelle à une mobilisation accrue pour répondre aux besoins urgents des populations affectées.