Mali : L’armée neutralise une base jihadiste près de Siby

L’armée malienne a annoncé, mercredi, avoir détruit une base de groupes armés terroristes dans la zone de Kénibaoulé, située à l’ouest de Siby, à l’issue d’une opération de surveillance menée par les Forces armées maliennes (FAMa).

Dans un communiqué, l’État-major général des armées indique que la position a été repérée au sud de la forêt de Kénibaoulé grâce à des moyens aériens. Des observations ont permis d’identifier plusieurs combattants, accompagnés de motos et d’équipements dissimulés sous la végétation.

Après une phase de suivi, l’armée affirme avoir mené plusieurs séries de frappes ayant abouti à la « destruction totale de la base. Les forces maliennes précisent également qu’une opération de traque a été engagée contre des survivants présumés. Regroupés sous un arbre, ces derniers auraient été visés par une nouvelle frappe de précision.

Le chef d’état-major a salué l’engagement sans faille des FAMa, réaffirmant la volonté des autorités de poursuivre les groupes armés jusque dans leurs derniers retranchements sur l’ensemble du territoire.

Cette annonce intervient dans un contexte sécuritaire particulièrement tendu, notamment dans le centre du pays. Dans la région de Bandiagara, les attaques contre des localités se multiplient ces derniers jours.

Le 12 mai, des hommes armés ont pris pour cible la commune de Kendié, où ils ont pillé de nombreux commerces avant de repartir avec des marchandises transportées à bord de tricycles. Si aucune victime n’a été signalée, les pertes matérielles sont importantes.

Quelques jours auparavant, des attaques simultanées ont frappé les villages de Gomossogou et Kori-Kori. Selon des sources locales et administratives, ces violences ont fait plus d’une cinquantaine de morts et plusieurs blessés.

Face à cette escalade, des membres du gouvernement de Transition se sont rendus à Nangabanou Tembely pour exprimer leur solidarité envers les populations affectées. Les autorités locales ont appelé à un renforcement urgent du dispositif sécuritaire.

Le gouvernement a par ailleurs annoncé une aide d’urgence comprenant 25 tonnes de riz, 25 tonnes de mil ainsi qu’un soutien financier de 20 millions de francs CFA. Les forces de défense poursuivent leurs opérations afin d’identifier et interpeller les auteurs de ces attaques.