Niger : L’uranium de DASA au cœur d’un échange avec Global Atomic

Le Premier ministre nigérien, Ali Mahamane Lamine Zeine, a reçu mercredi 13 mai 2026, à Niamey, le président de Global Atomic Corporation, Stephen C. Roman, principal actionnaire du projet minier d’uranium de DASA, porté par la société DASA.SA (SOMIDA).

A l’issue de la rencontre, Stephen C. Roman s’est félicité des avancées enregistrées en collaboration avec les autorités du Niger, évoquant une évolution notable du projet, tant sur le plan de l’exploitation que des retombées locales.

Le responsable de Global Atomic a assuré que les activités sur le site progressent conformément aux prévisions, précisant qu’environ 700 personnes y sont actuellement employées.

Au-delà de la production d’uranium, il a mis en avant les initiatives sociales menées dans la zone, notamment dans les domaines de la santé et des infrastructures. A ce titre, il a indiqué que près de 750 patients ont été pris en charge l’année dernière dans une clinique soutenue par le projet, tout en évoquant des efforts en matière de développement routier.

Le projet DASA est exploité par la Société Minière de DASA (SOMIDA), issue d’un partenariat entre l’État nigérien et Global Atomic Corporation, illustrant une coopération visant à valoriser les ressources minières tout en soutenant les communautés locales.