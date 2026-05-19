Togo : Suppression du visa pour les Africains 

Le Togo a franchi une nouvelle étape vers l’ouverture en supprimant, depuis lundi, l’obligation de visa pour les ressortissants africains. Désormais, tout citoyen des 54 pays du continent muni d’un passeport valide peut entrer sur le territoire togolais pour un séjour allant jusqu’à 30 jours, à condition de remplir au préalable une déclaration de voyage en ligne.

Cette décision, annoncée par le ministère de la Sécurité, vise à encourager la libre circulation en Afrique, encore freinée par les coûts de transport et les restrictions administratives dans de nombreux États. Les autorités togolaises entendent ainsi faciliter les échanges humains, économiques et culturels à l’échelle continentale.

Dans un communiqué, le gouvernement souligne que cette mesure s’inscrit dans une volonté politique de renforcer l’intégration africaine et de dynamiser la coopération entre les pays. Elle s’aligne également avec la vision portée par le dirigeant Faure Gnassingbé, au pouvoir depuis 2005, qui ambitionne de faire du Togo un carrefour régional en matière de services, de commerce et d’interactions culturelles.

Avec cette réforme, le Togo rejoint un cercle encore restreint de pays africains ayant déjà levé les exigences de visa pour les citoyens du continent, comme le Bénin, le Ghana, le Rwanda, les Seychelles ou encore la Gambie.

Cette initiative s’inscrit dans la dynamique de la Zone de libre-échange continentale africaine, entrée en vigueur en 2021, qui ambitionne de bâtir un marché unique africain. Toutefois, malgré ces avancées, l’objectif d’une circulation fluide des personnes et des biens à travers le continent reste encore largement à concrétiser.