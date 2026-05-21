Maroc : Conférence ministérielle francophone sur le maintien de la paix

La deuxième Conférence ministérielle sur le maintien de la paix en environnement francophone s’est ouverte mercredi à Rabat sous la coprésidence du ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, et de son homologue français Jean-Noël Barrot. La rencontre rassemble 26 ministres ainsi que 63 délégations venues de plusieurs régions du monde.

Selon le ministère marocain des Affaires étrangères, cette conférence marque le lancement d’un segment de haut niveau consacré au renforcement des opérations de maintien de la paix dans l’espace francophone, avec une attention particulière portée aux défis sécuritaires en Afrique.

Dans une allocution enregistrée, le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a salué l’initiative du Maroc et de la France. Il a rappelé que les opérations de maintien de la paix représentent l’une des missions les plus visibles des Nations unies, dans un contexte international marqué par une multiplication des conflits à un niveau inédit depuis 1945.

Le responsable onusien a également souligné que ces opérations demeurent parmi les outils les plus efficaces et les moins coûteux pour préserver la stabilité internationale. Toutefois, il a insisté sur la nécessité d’un soutien politique durable, de moyens adaptés et d’une coopération renforcée entre les États membres afin d’assurer leur efficacité sur le terrain.

Antonio Guterres a par ailleurs évoqué l’initiative « UN80 », une réforme visant à adapter les missions de paix aux réalités actuelles et à renforcer leur proximité avec les populations locales. Il a rappelé que les casques bleus interviennent depuis près de 80 ans dans des zones particulièrement instables pour protéger les civils et accompagner les processus politiques.

La diplomatie marocaine estime enfin que cette conférence constitue une opportunité pour consolider la coopération francophone en matière de sécurité et de maintien de la paix, notamment en Afrique, où la maîtrise des réalités locales et culturelles reste essentielle au succès des missions internationales.